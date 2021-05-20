"Как человека я Луческу не уважаю" - Алиев оценил чемпионский сезон для "Динамо"

Александр Алиев 5 лет играл за первую команду "Динамо". Фото: Футболхаб

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев считает, что динамовцы закономерно стали чемпионами в текущем сезоне.

Но Алиев остается критически настроен к наставнику "Динамо" Мирчи Луческу.

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"Долго ждали, пять лет ждали, и "Динамо" все же выиграл чемпионство. Думаю, что заслуженно. "Шахтер" был слабым, но и "Динамо" сильным. Что касается Луческу, наверное, Игорь Суркис все правильно сделал, пригласив его. Мое мнение остается той же. Как человека я его не уважаю, как тренер он действительно хорош.

Я помню все эти разговоры во время моего пребывания игроком "Динамо". Думаю, и Игорь Михайлович все это слышал и со мной согласен. Но он выбрал тренера. Какой бы человеком он ни был, он сделал команду и стал чемпионом", - сказал Алиев в эфире телеканала "Футбол".

Александр Алиев был звездой "Динамо" в сезонах 2008/10. В целом он 5 сезонов играл за первую команду киевлян. Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом своем сезоне румынский тренер выиграл все внутренние турниры - чемпионат, Кубок и Суперкубок. Контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2022 года.