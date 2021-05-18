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вторник, 18 мая 2021 21:00

Почему Михайличенко уйдет из "Динамо"

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Почему Михайличенко уйдет из &quot;Динамо&quot;
Алексей Михайличенко был звездой в составе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Спортивный директор "Динамо" 28-летний Алексей Михайличенко покинет свой пост. По сообщению СМИ, функционер перейдет работать в Украинскую ассоциацию футбола. Одним из вариантов работы является замена Мирона Маркевича на посту куратора сборных.

Уход Михайличенко -это результат изменений в клубе, которые происходит с приходом в "Динамо" Мирчи Луческу. Алексей Александрович занимал должность спортивного директора по 2011 года. За это время успел быть ассистентом Олега Блохина и возглавлять команду после отставки Александра Хацкевича.

Михайличенко такой же функционер, как и тренер. Во многом, "Динамо" из-за него превратилось в посредственную команду. Сначала провалил масштабную трансферную кампанию, когда под тренера Блохина были потрачены до €60 млн на новых игроков. Приход Нико Кранчара, Рффаеля, Мигеля Велозу, Бенуа Тремулинаса и многих других ничего не дало клубу, как на внутренней арене, так и еврокубках. Когда финансовые возможности уменьшились, "Динамо" начало терять свой уровень через приглашение свободных агентов, второстепенных легионеров вместо ставки на собственных воспитанников.

Агент Луческу стал теневым спортивным директором "Динамо"

Тренерское вопрос был не менее проблемным. Держали Сергея Реброва последние полгода его контракта, когда он уже потерял контроль над командой. Более два сезона топтание на месте с Хацкевичем. Когда белорус очередной раз провалился, не пройдя в Лигу чемпионов, оказалось, что кандидатов на замену Хацкевичу нет. Хотя под ним качалось кресло последние 4-5 месяцев после разгрома от "Челси" в Лиге Европы и очередного чемпионства "Шахтера".

С приходом Луческу все функции в команде сосредоточены на главном тренеру. Мирча решает все трансферные вопросы, судьбу молодых игроков, организационные и бытовые вопросы. Фактическая роль спортивного директора отошла агенту румынского тренера Аркадию Запорожану. Он присутствует с командой на всех матчах.

Запорожану работает с Луческу уже не один десяток лет. Еще со времен, когда Мирча пришел в "Шахтер" 2004 года. Как никто другой, он знает требования Луческу и его видение футбола. В такой ситуации роль Михайличенко была только формальная. Он не влиял ни на какие процессы. После его отставки такую ​​же роль будет новый спортивный директором Владимир Бессонов. Его такая роль полностью устраивает.

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"Динамо" в сезоне 2020/21 выиграл все возможные внутренние трофеи - чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Смогло пробиться в Лигу чемпионов и дошло до 1/8 Лиги Европы.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" в 2020 году. Его соглашение действует до лета 2022 года. Президент "Динамо" Игорь Суркис хочет продолжить с ним сотрудничество еще на сезон.

Алексей Михайличенко выступал за клуб в качестве игрока с 1981 по 1990 годы. Был помощником Валерия Лобановского. С 2002 по 2004 годы возглавлял первую команду. Работал с молодежной и национальной сборной. В 2011 году вернулся в "Динамо" в статусе спортивного директора.

Автор: Сергей Тищенко
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