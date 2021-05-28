Как "Челси" и "Манчестер Сити" дошли до финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов впервые в истории примет Порту. Фото: Reuters

29 мая "Манчестер Сити" и "Челси" сыграют в финале Лиги чемпионов.

Gazeta.ua вспоминает путь английских грандов до решающего поединка.

Обе команды не имели проблем на групповой стадии

"Челси" попал в группу вместе с "Ренном", "Севилью" и "Краснодаром". Лондонцы по ходу группового турнира потеряли только 4 очка и за тур до финиша смогли гарантировать себе первое место в группе.

На стадии плей-офф по сумме двух матчей обыграли "Атлетико" -3:0. Победа на нейтральном поле в Бухаресте - 1:0 и домашний выигрыш -2:0.

В четвертьфинале разобрались с "Порту". Обе игры проходили на нейтральном поле в Севилье. Сначала команда Томаса Тухеля победила - 2:0, а через неделю минимально уступила -0:1.

В полуфинале оказались сильнее "Реала". Имели преимущество в Мадриде, но сыграли вничью -1:1. В Лондоне уже расставили все на свои местах- 2:0.

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"Манчестер Сити" в группе играл вместе с "Порту", ​​"Олимпиакосом" и "Марселем". Подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли только два очка.

На стадии 1/8 финала не имели никаких проблем с обидчиком "Шахтера" "Боруссией" Менхенгладбах -2:0, 2:0.

В следующей стадии победили другую "Боруссию" из Дортмунда. Вырвали победу в домашнем матче -2:1. Уступали в гостях, но одержали волевую победу - 2:1.

В полуфинале не оставили шансов ПСЖ. В Париже смогли одержать волевую победу -2:1, а дома довели дело до победы -2:0.

Финал Лиги чемпионов начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Прошлогодним победителем турнира стала "Бавария", которая в финале одолела ПСЖ-1:0. "Челси" побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2011/12, а для "МС" - это первый финал в истории. В составе горожан выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.