"Вильярреал" выиграл Лигу Европы

"Вильярреал" выиграл первый европейский кубок. Фото: Reuters"

Финал Лиги Европы в польском Гданьске выиграл испанский "Вильярреал". Основное и дополнительное время матча с "Манчестер Юнайтед" закончились вничью - 1:1. В серии пенальти ошибся вратарь сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа - 11:10.

Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено открыл счёт. На 30-й минуте после навеса со штрафного Морено от линии вратарской переправил мяч в ворота манкунианцев. Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани забил гол в начале второго тайма. Кавани отличился после навеса с углового. Мяч к уругвайцу отскочил после серии рикошетов, и Эдинсон сравнял счёт, пробив с линии вратарской.

Английский клуб подтвердил статус фаворита. От начала первого тайма британцы владели инициативой, опережали соперников и создавали больше возможностей. Однако испанский клуб огрызался контратаками и было понятно, что защитникам "Юнайтед" ошибаться не стоит.

Подопечные Эмери сумели завершить первый тайм в свою пользу, но, создавалось впечатление, что они держатся из последних сил. И гол Кавани в начале второго тайма будто намекнул, что это еще не все. Однако "Вильярреал" выровнял игру. Инициатива по-прежнему была у подопечных Сольскьера, но остроты не было.

Силы оставили "Манчестер Юнайтед" где-то на 110-ой минуте. Прессинг прекратился, и если бы матч играли до забитого мяча, то шансов у красного клуба из Манчестера не было бы. Их и так не осталось после самой длинной серии пенальти в истории финалов еврокубков. Де Хеа решил перехитрить Рулли и пробил пенальти слабо. Справедливости ради стоит отметить, что голкипер испанцев был ближе к тому, чтобы отразить удар, чем его старший коллега.

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Симпатичная команда Унаи Эмери победила. Она добавила сторонников среди украинцев, когда на собственном сайте нарисовала карту Европы с украинским Крымом и без России.

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На пути к финалу "Вильярреал" обыграл в 1/2 финала еще один английский клуб - "Арсенал" - 2:1 и 0:0. "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Ромы" - 6:2 и 2:3. "Вильярреал" впервые выиграл еврокубок.