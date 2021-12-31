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суббота, 01 января 2022 07:11

Как болельщики "Ман Юнайтед" поздравляли Алекса Фергюсона с 80-летием

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Болельщики "Манчестер Юнайтед" поздравили легендарного тренера Алекса Фергюсона с 80-летием.

В матче 20-го тура чемпионата Англии манкунианцы победили дома "Бернли" – 3:1.

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Болельщики манчестерского клуба при выходе команд на поле "Олд Траффорд" растащили баннер, посвященный бывшему тренеру. 31 декабря шотландскому наставнику исполнилось 80 лет.

Автор: Еastnews.ru/Andrew Yates
 

Фергюсон возглавлял "Ман Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Тренер вместе с МЮ завоевал 38 трофеев, включая две Лиги чемпионов и 13 чемпионских титулов в Англии. В текущем сезоне команда занимает шестое место.

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