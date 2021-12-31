Как болельщики "Ман Юнайтед" поздравляли Алекса Фергюсона с 80-летием

Болельщики "Манчестер Юнайтед" поздравили легендарного тренера Алекса Фергюсона с 80-летием.
В матче 20-го тура чемпионата Англии манкунианцы победили дома "Бернли" – 3:1.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самому выдающемуся тренеру Британии осполнилось 80 лет
Болельщики манчестерского клуба при выходе команд на поле "Олд Траффорд" растащили баннер, посвященный бывшему тренеру. 31 декабря шотландскому наставнику исполнилось 80 лет.
Фергюсон возглавлял "Ман Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Тренер вместе с МЮ завоевал 38 трофеев, включая две Лиги чемпионов и 13 чемпионских титулов в Англии. В текущем сезоне команда занимает шестое место.
×
Комментарии