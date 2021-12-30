"Манчестер Сити" закрепил свое лидерство в чемпионате Англии

Хосеп Гвардиола возглавляет "МС" с 2016 года. Фото: REUTERS

В матче 20-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде минимально одолел "Брентфорд" – 1:0.

Единственный мяч команда Хосепа Гвардиолы забила в первом тайме, когда на 16-й минуте по передаче Кевина Де Брюйне отличился Фил Фоден, сообщает "Спорт Арена".

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Во второй половине игры гол Эмерика Ляпорта отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

Украинский защитник Александр Зинченко оказался в запасе, и поле так и не появилось.

Лидер в АПЛ "Манчестер Сити" увеличил свой отрыв от второго места до восьми очков, а на вторую строчку перебрался "Челси". "Брентфорд" занимает 14-е место. 1 января "горожане" сыграют против "Арсенала", а "Брентфорд" 2 января встретится с "Астон Виллой".