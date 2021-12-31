Самому выдающемуся тренеру Британии осполнилось 80 лет

"Манчестер Юнайтед" не может вернуться на вершину, на которой был при Фергюсоне.Фото: Reuters

31 декабря 1941 года родился Алекс Фергюсон – выдающийся тренер, автор английского рекорда – 26 лет непрерывной работы с одним клубом – "Манчестер Юнайтед", самый титулованный тренер мира. Сегодня ему исполняется 80 лет

Сэр Алекс был неплохим шотландским футболистом и даже два года играл за "Рейнджерс". Но наибольшего успеха добился именно как тренер. Хотя начинал скромно – его первая команда – "Восточный Стерлингшир" платила 40 фунтов в неделю.

"Я никого не боялся, но бастард Фергюсон с самого начала наводил ужас", – вспоминал нападающий Бобби Маккали.

С более чем скромным шотландским "Абердином" Алекс Фергюсон трижды выиграл титул чемпиона Шотландии Кубок кубков 1983 года. Причем по дороге одолел "Баварию", а в финале – мадридский "Реал".

6 ноября 1986-го в Манчестере был представлен новый тренер "Манчестер Юнайтед" – 45-летний шотландец Алекс Фергюсон. Это было тяжелое время для команды – 19 лет она не выигрывала чемпионат Англии. На троне безраздельно королировал другой клуб – "Ливерпуль". Начиная с 1972 по 1986 год мерсисайдцы выиграли 8 чемпионатов Англии и 4 Кубка чемпионов. Их доминирование, казалось, будет вечным.

"Я пришел, чтобы сбросить "Ливерпуль" с их долбанного насеста", – заявил амбициозный шотландец.

Я никого не боялся, но бастард Фергюсон с самого начала наводил ужас

Однако игроки боялись своего наставника из-за крутого характера. Он мог оштрафовать за то, что игрок перегнал его по дороге или опрокинуть столик с чаем прямо во время перерыва в игре.

Первый сезон с "Юнайтед" завершился неудачно – всего 11 место. Самолюбие Фергюсона радовала только победа в гостях над "Ливерпулем" - 1:0. Однако он уже начал налаживать знаменитую игровую дисциплину.

В следующем сезоне "красные дьяволы" финишировали вторыми, уступив "Ливерпулю" 9 баллов.

Серия из 6 поражений и 2 ничьих в декабре 1989-90-х перечеркнула надежду на титул. Журналисты потребовали отставки шотландца. Алекса спасла кубковая игра против "Ноттингема" – 1:0. Серия из локальных неудач тянулась до 1993-го, когда наконец-то был выигран титул чемпиона. Впоследствии титулы посыпались, как из рога изобилия.

Сэр Алекс был поклонником жесткой дисциплины. Командные интересы всегда ставили выше интересов любого игрока. Поэтому легко отпускал звезд: Стама, Бекхэма, Нистелроя, Кина.

"Без него я бы никогда не достиг того, чего достиг в своей карьере", – говорил Дэвид Бекхэм.

Самая величайшая игра звездного шотландца – знаменитый финал Лиги чемпионов-1999, когда "Манчестер Юнайтед" в добавленное время сумел забить два гола и победил "Баварию" – 2:1.

Свой последний матч в качестве наставника "красных дьяволов" Фергюсон провел 19 мая 2013 года. Его команда играла в последнем туре чемпионата Англии против "Вест Бромвич Альбион". "Манкунианцы" вели – 3:0 и 5:2, но в итоге матч завершился вничью – 5:5. Резинка, которую жевал тренер на той игре, была продана за $593 тыс.

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Алекс Фергюсон работал в МЮ 26 лет: с осени 1986 по весну 2013 года. Завоевав за это время 10 титулов чемпиона Англии, дважды побеждал в Лиге чемпионов, выиграл 5 кубков Англии. Его команда трижды подряд побеждала в чемпионате с 1999 по 2002 год. В 1999 году сэр Алекс сделал то, чего не удавалось ни одному британскому тренеру – выиграл первенство, кубок и Лигу чемпионов. Королева Елизавета посвятила его в рыцари.