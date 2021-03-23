Как Беринчик нокаутировал Санчеса

В Броварах международный чемпион по версии WBO Денис Беринчик защитил титул, победив чилийца Хосе Санчеса техническим нокаутом в 3-м раунде.

Поединок прошел с преимуществом украинского боксера. Беринчик не стал затягивать поединок и в 3-м раунде отправил соперника на пол.

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"Мы этот удар отрабатывали. Планировали использовать его позже. Мой тренер Егор Голуб просил меня не заряжаться. В принципе, удар нашел меня сам, и я продолжал его добивать, ведь была проделана колоссальная работа. И мне ничего не оставалось, как забрать свою 15-ю победу", - цитирует Дениса сайт братьев Кличко.

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Автор: Вальдемар Горлушка\K2 Promotions Ukraine.

Автор: Вальдемар Горлушка\K2 Promotions Ukraine.

Автор: Вальдемар Горлушка\K2 Promotions Ukraine.

Автор: Вальдемар Горлушка\K2 Promotions Ukraine.

Автор: Вальдемар Горлушка\K2 Promotions Ukraine.

Автор: Вальдемар Горлушка\K2 Promotions Ukraine.

Автор: Вальдемар Горлушка\K2 Promotions Ukraine.

Автор: Вальдемар Горлушка\K2 Promotions Ukraine.

Денис Беринчик - украинский профессиональный боксер, выступающий в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) и легком весе (до 61,2 кг). Серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011), бронзовый призер летней Универсиады (2013), двукратный чемпион Украины (2013, 2014). Заслуженный мастер спорта Украины по боксу. На профессиональном уровне провел 15 боев, в которых одержал 15 побед. 4 раза защитил титул WBO International.