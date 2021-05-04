Как Бензема спас "Реал" в матче против "Челси"

5 мая "Челси" и "Реал" сыграют во втором матче полуфинала Лиги чемпионов.
В Мадриде команды не смогли выявить сильнейшего -1:1.
"Челси" завладел игровым и территориальным преимуществом. Хозяева не всегда успевали за быстрыми игроками соперника. Гол Кристиана Пулишича стал логичным развитием событий на поле.
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В "Реала" ничего не получалось в атаке. Испанцам на помощь пришел Карим Бензема. Француз благодаря собственному мастерству смог сравнять счет после подачи с углового.
Далее команды стали избегать рисков. "Реал" не мог ничего предложить оппоненту, а команду Томаса Тухеля устраивала результативная ничья в гостях.
Матч между "Челси" и "Реалом" состоится в 22:00.
Команды второй раз в истории встречаются между собой. Предыдущая встреча в рамках Суперкубка Европы завершилась победой англичан.
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