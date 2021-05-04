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среда, 05 мая 2021 06:11

Как Бензема спас "Реал" в матче против "Челси"

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Как Бензема спас &quot;Реал&quot; в матче против &quot;Челси&quot;
Карим Бензема выступает за "Реал" более 10 лет Фото: Reuters

5 мая "Челси" и "Реал" сыграют во втором матче полуфинала Лиги чемпионов.

В Мадриде команды не смогли выявить сильнейшего -1:1.

"Челси" завладел игровым и территориальным преимуществом. Хозяева не всегда успевали за быстрыми игроками соперника. Гол Кристиана Пулишича стал логичным развитием событий на поле.

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В "Реала" ничего не получалось в атаке. Испанцам на помощь пришел Карим Бензема. Француз благодаря собственному мастерству смог сравнять счет после подачи с углового.

Далее команды стали избегать рисков. "Реал" не мог ничего предложить оппоненту, а команду Томаса Тухеля устраивала результативная ничья в гостях.

Матч между "Челси" и "Реалом" состоится в 22:00.

Команды второй раз в истории встречаются между собой. Предыдущая встреча в рамках Суперкубка Европы завершилась победой англичан.

В другом полуфинале "Манчестер Сити" оказался сильнее ПСЖ.

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