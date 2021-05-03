Эксперт рассказал о перспективах создания Суперлиги

Флорентино Перес стал первым руководителем Суперлиги. Фото: REUTERS

19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Этот турнир должен был стать альтернативой Лиги чемпионов.

Руководители крупных клубов были не довольны доходами от Лиги чемпионов и хотели получать больше благодаря участию в Суперлиге.

Но из-за давления от УЕФА и ФИФА клубы начали покидать вновь созданный турнир. Сейчас в Суперлиге осталось формально только три клуба - "Реал", "Барселона" и "Ювентус"

"Почему попытка создать Суперлигу состоялась именно сейчас? Конечно, повлиял коронавирус с пустыми трибунами. Но главная причина не в этом. Руководители УЕФА, которая является частью международной футбольной федерации ФИФА, не заметили, что постепенно теряют власть из-за коррумпированности этих организаций. Скандалы вынудили покинуть должности руководителя ФИФА Йозефа Блаттера и руководителя УЕФА Мишеля Платини. А что это значит? Что в футболе имеет свою цену. Иначе Россия и Катар никогда не получили бы права на проведение финальных турниров Кубка мира.

На этот раз проект Суперлиги не выгорел. Однако история современного спорта доказывает, что побеждают те, за кем стоят большие деньги.

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Вспомним пример тенниса, где игроков международных профессиональных лиг вплоть до 1968 года не допускали к почетных турниров "Большого шлема". Вспомним баскетбол и хоккей, где игроки НБА и НХЛ тоже не могли участвовать в чемпионатах мира. Во всех случаях гору в конце брали деньги. Там, где они - там лучшие игроки и команды.

Поэтому история о футбольной Суперлиги не завершена. Ее все равно создадут. Или под руководством УЕФА, которая пойдет на очередные уступки богатым клубам, или в обход УЕФА, когда инициаторы суперлиги наберут достаточно финансовых и организационных ресурсов для успеха.

Как это затронет футбольную Украину? Теоретически, образование Суперлиги нам выгодно. Молодые уже не помнят времен, когда баскетболисты и хоккеисты СССР становились чемпионами мира. А это было, когда профессионалы из НБА и НХЛ в тех чемпионатах не играли. А у нас профессионалов, как известно, не было. Поэтому создание футбольной Суперлиги даст украинским клубам возможность побороться за европейский трофей, в розыгрыше которого будут участвовать сильнейшие клубы Европы. Потому уровня "Манчестер Юнайтед" нашим клубам не достичь никогда. А посоревноваться с тем же "Лестером" вполне реально", - написал журналист Николай Несенюк.



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