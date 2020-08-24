Как "Бавария" сломила сопротивление ПСЖ

Гнабри сыграл не лучший матч. Фото Рейтер

Первый в истории финал Лиги чемпионов без болельщиков закончился минимальной победой "Баварии" над ПСЖ – 1:0 в очень интересном матче.

Стартовые составы соперников были почти без сюрпризов – лишь ход Флика с выходом Комана немного удивил (во втором тайме станет понятно, почему тренер "Баварии" так поступил). Сообщает "Трибуна".

Первый тайм закончился без голов, но назвать его скучным язык не поворачивается. У "Баварии" было территориальное преимущество, но создавали моменты обе команды – отлично в рамке своих ворот играл как и Кейлор Навас, так и Мануэль Нойер.

Но долго без забитых голов матч не продержался. Первый мяч во втором тайме забил как раз тот самый Кингсли Коман. Киммих зряче подал на дальнюю штангу, где воспитанник "ПСЖ" наказал свою бывшую команду – 0:1.

В нервной концовке могли забить и те, и другие, но титул отправляется все же в Мюнхен. "Бавария" празднует второй требл за последние 7 лет – мюнхенцы взяли и чемпионат, и Кубок. И Лигу чемпионов в самом длинном сезоне в истории футбола.

А "ПСЖ" так и остался в шаге от мечты – на счету парижан пока что нет побед в Лиге чемпионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" в шестой раз выиграла Кубок чемпионов

В этом сезоне "Бавария" выиграла все матчи Лиги чемпионов. Такое достижение уже никто не сможет превзойти.