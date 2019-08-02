Известный российский спортсмен поддержал Украину

Евгений Кафельников был первой ракеткой мира 6 недель

Легендарный теннисист Евгений Кафельников выступил против травли Украины в российском обществе и СМИ.

Бывшая первая "ракетка" планеты отметил, что Украина идет своим путем.

"Я свою позицию по Украине многократно высказывал. Когда вся эта история началась. Но потом решил, что вообще не нужно ничего писать на эту тему. Это их личное дело, они строят свою страну так, как считают нужным. Вы можете почитать мой Facebook - и посмотреть, как реагируют на это украинцы", - цитирует Кафельникова "Советский спорт".

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Евгений Кафельников - известный теннисист. Выиграл Олимпийские игры и дважды турниры Большого шлема и один раз Кубок Дэвиса. Был первой "ракеткой" мира.