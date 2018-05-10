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четверг, 10 мая 2018 18:09

Известного хорватского футболиста втянули в рейдерский скандал с украинским клубом

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Известного хорватского футболиста втянули в рейдерский скандал с украинским клубом
Пирич, слева, с февраля стал президентом ФК "Арсенал-Киев". Фото из соцсетей

Вокруг одного из претендентов на Премьер-лигу "Арсенал-Киев" развернулся настоящий скандал, о котором рассказал бывший владелец клуба Алексей Кикирешко.

"Начну с предыстории: 2016 года из-за попытки рейдерского захвата моего бизнеса я временно переоформил свою долю корпоративных прав в размере 70 процентов на своего партнера, директора клуба Александра Москаленко. При этом я не прекращал финансирование клуба. Полностью удерживал клуб, платил футболистам зарплаты и премии . Как выяснилось позже, Москаленко за моей спиной вел свою игру. Мне говорили друзья и партнеры. по слухам, он собирался без моего участия продать мою долю или ввести какого акционера в формате "50 на 50". И таким образом убрать меня из клуба в принципе.

Я не скрывал, что собираюсь переоформить свою долю на юридическое лицо-нерезидента. Это позволило бы привлечь в клуб иностранные инвестиции. А Москаленко это воспринял как якобы попытку выбросить его из состава акционеров. Поэтому он предложил составить договор и подписать меморандум в присутствии юристов. Меня это удивило, ведь до этого мы за четыре года ни разу не конфликтовали, у нас было полное взаимопонимание. Как выяснилось, с его стороны просто велась завуалированная игра.

2 февраля этого года наступил момент истины. Я привел Москаленко к юристам, чтобы обсудить комплекс гарантий: Александр и дальше оставался директором, и его доле в клубе ничего бы не угрожало. Москаленко сказал, что у него нет возражений по поводу гарантий и условий, он согласен идти на переоформление. И после этого ... исчез. А 8 февраля переоформил клуб на гражданина Хорватии г Ивицу Пирича. Я узнал контакты этого человека, связался с ним и сообщил: у нас есть конфликтная ситуация с Сашей, потому что это, как минимум, мошеннические действия, а то и рейдерский захват. Именно так это квалифицируется в правоохранительных органах, куда я уже подал заявление.

На балансе клуба находятся футбольные поля и сооружения базы в Счастливом. Сейчас все имущество арестовано

Зарплату футболистам не платят 2 месяца. Не выплачиваются премии и бонусы... Москаленко из команды победителя делает непонятно что ... А "новый владелец" Пирич, по-моему, вообще не занимается этим проектом. Насколько мне известно, "Арсенал" хотят переименовать в "ЦСКА-Арсенал", передав долю в клубе Министерству обороны. Представителям министерства я рекомендую обратить внимание, с кем они имеют дело. Ведь это реальные мошенники, без копейки за душой. Интерес в этой сделке у людей, сегодня контролирующих клуб, - выудить дополнительные активы в виде стадиона ЦСКА и выбить деньги из министерства. Эти схемы всем понятны. Но пока в "Арсенале" "рулят" мошенники, у него нет перспектив.

Создается впечатление, что Москаленко специально устраивает такую ​​ситуацию, чтобы слить команду. Зачем ему клуб высшей лиги, ведь это годовой бюджет минимум в 50 млн гривен?

Как собираюсь вернуть свою долю? Я обратился в суд, после чего был наложен арест на все имущество ФК "Арсенал-Киев". На сегодняшний день судебные процессы продолжаются. Рассчитываю, что в кратчайшие сроки законным путем мне удастся вернуть то, что мне принадлежит. Доказать, что продажи не было, а была временная передача актива несложно, ведь Москаленко моей судьбе не заплатил ни копейки. Никаких финансовых подтверждений оплаты не существует. При передаче доли не были выполнены формальности, сопровождающие реальные сделки купли-продажи. Нотариус закрыла на это глаза, понимая, что соглашение носит условный, доверительный характер. И эти факторы делают операцию фиктивной.

Поэтому, считаю, есть серьезные шансы, что в суде сделка будет признана недействительной. Также сегодня открыто уголовное производство по факту мошенничества. А что это именно так, я тоже могу доказать. Накануне сделки Москаленко при свидетелях заявил: "Алексей, я знаю, что у тебя проблемы, поэтому я настаиваю, чтобы ты передал свою долю мне. А потом, когда ты свои проблемы решишь, я передам твои права на клуб обратно". После этого мы у нотариуса оформили передачу моей доли на Александра.

На балансе клуба находятся футбольные поля и сооружения базы в Счастливом. Сейчас все имущество арестовано", - передает слова Кикирешко ua-football.com.

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Ивица Пирич - бывший хорватский футболист, выступал за киевский "Арсенал". После завершения игровой карьеры работает агентом ФИФА. С 2016 года - почетный консул Украины в Хорватии.

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