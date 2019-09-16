Известная украинская спортсменка показала себя полностью обнаженной

Знаменитая украинская фехтовальщица на саблях Елена Кравацкая настоящий фурор в Instagram, разместив свое обнаженное фото.

Чемпионка Европейских игр-2015 и вицечемпионка Олимпиады в Рио без стеснения разделась перед фотографом, прикрывшись лишь легким парео. В комментариях сторонники спортсменки оставили огромное количество восторженных отзывов.

Автор: Instagram

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Елена Кравацкая - украинская спортсменка-фехтовальщица (саблистка), серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном сабли. Чемпионка мира 2010 и бронзовый призер Чемпионата Мира 2014, бронзовый призер чемпионата Европы 2012