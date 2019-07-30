Избитый Кличко россиянин выступит на разогреве боя Ломаченко

Поветкин вернется на ринг после 10 месячного отсутствия

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO Василий Ломаченко следующий бой проведет в Лондоне против Люка Кэмпбелла. Перед боем Украинский на ринг выйдет и российский боксер Александр Поветкин.

Кто будет соперником Поветкина - пока неизвестно. Но именно россиянин будет в андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбелл.

Стоит отметить, что Поветкин провел 36 боев. Дважды он уступил. Одна из поражений - Владимиру Кличко в Москве 5 октября 2013. Тогда на кону стояли титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO, IBO, а также по версии авторитетного журнала The Ring, которыми владел Владимир Кличко. Украинец еще во втором раунде отправил Поветкина в нокдаун. А в седьмом раунде - еще трижды. Но бой завершился решением судей, присудили победу Кличко.

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Ломаченко и Кэмпбелл будут сражаться за три чемпионских пояса. Украинец выставил на этот бой чемпионские пояса по версиям WBO и WBA. Также боксеры разыграют титул WBC, который является вакантным. Бой состоится в субботу, 31 августа, в Лондоне. Поединок примет "The O2 Arena"