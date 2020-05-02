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суббота, 02 мая 2020 11:09

Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов

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Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов
Киевляне забили два последних решающих мяча в финале в последние 10 минут

2 мая 1986 киевское "Динамо" победило в финале Кубка кубков мадридский "Атлетико" - 3:0 и выиграло трофей. Рассказываем, как сложилась судьба триумфаторов.

Виктор Чанов, голкипер, играл за сборную СССР до 1990 года, все время был дублером основного вратаря Рината Дасаева. Играл в Израиле, вернулся в Украину, поработал тренером. Впоследствии занялся бизнесом, основал транспортную компанию. Умер при загадочных обстоятельствах 8 февраля 2017. Ходили слухи, что Виктор избили. Однако семья возражала. Известно лишь, что 21 января ночью Чанов упал у себя дома с лестницы на втором этаже. Виктора утром увидела теща и вызвала врачей. Еще две недели легенда киевского "Динамо" был в коме.

Владимир Бессонов, правый защитник. В 1988 году было предложение от "Ромы", но решил остаться до 1990 года. Потом поехал в Израиль. По возвращении тренировал киевский ЦСКА, сборную Туркмении, "Днепр". Первым разглядел талант Роберта Левандовского и уговаривал владельца "Днепра" купить его. От 2010 года не тренирует. Дочь Анна была чемпионкой мира и Европы по гимнастике, одной из сильнейших спортсменок 2000-2010 годов.
Сейчас Владимир Васильевич работает селекционером киевского "Динамо".

Ночью Чанов упал у себя дома с лестницы на втором этаже

Олег Кузнецов, центральный защитник. После отъезда из "Динамо" играл за "Глазго Рейнджерс" вместе с Алексеем Михайличенко. Выиграл 4 титула чемпиона Шотландии. Впоследствии вернулся в Украину. Работал ассистентом главного тренера сборной Олега Блохина. Сейчас возглавляет юношескую сборную Украины (возраст игроков до 19 лет). Дочь Екатерина стала известной актрисой, снялась во многих фильмах. От протекции родителей отказалась, заявив, что всего достигнет сама.

Сергей Балтача, центральный защитник. После травмы, которую получил в финале Кубка кубков, на высокий уровень больше не поднялся. Поехал играть в Англию, однако в "Ипсвиче" год просидел на скамейке запасных. Впоследствии играл в Шотландии. По завершении карьеры устроился детским тренером в "Чарльтоне", где работает и по сей день. Дочь Елена была чемпионкой Великобритании по теннису. Умерла в 2014 году от рака печени. Сын выступал за молодежную сборную Шотландии, но славы не снискал.

Андрей Баль после 1990 года сразу поехал в Израиль. В начале двухтысячных вернулся в Украину. Работал в тандеме с Олегом Блохиным, с которым легко находил общий язык. Был помощником Олега Владимировича в сборной Украины, возглавлял "Черноморец". Умер 9 августа 2014 во время товарищеского матча ветеранов.
Его партнер по команде "Маккаби" Тель-Авив Ицик Зохар так характеризовал спортсмена:
"Он был одним из самых интеллигентных игроков, которых я только видел. Следить за его игрой, за тем, как он читает игру, и как быстро и правильно мыслит на поле, было наслаждением. Кроме этого он был очень приятным человеком, отлично вел себя в раздевалке, обладал чувством юмора, был очень хороший и мягкий".

Левый защитник Анатолий Демьяненко, после Кубка мира-1990 поехал играть за немецкий "Магдебург". Затем был польский "Видзев". Успел поиграть в чемпионате Украины. Тренирует с 1994 года. Возглавлял "Динамо" регулярно бил Луческу в чемпионате, выигрывал чемпионство, но проваливался в еврокубках. Тренировал узбецкие и азербайджанские клубы. Последней командой была словацкая "Нитра". Имеет двух сыновей.

Центральный хав Иван Яремчук после 1990 года уехал играть в Германию за "Блау-Вайс". Соблазнился на зарплату в 10 000 марок. Сразу получил травму. Было много свободного времени и пристрастился к азартным играм. В первый день в казино выиграл 2000 марок. Следующие два года только и делал, что играл в казино. Поехал в Россию, где играл за КАМАЗ. Впоследствии уехал в Израиль, где попал в сексуальный скандал. Из страны его депортировали. Если бы не этот случай, Иван мог бы стать лучшим легионером Израиля сезона 1994-95.
Вернулся в Украину, но не женился. Продолжал играть в азартные игры. Всего проиграл более миллиона долларов, четырехкомнатную квартиру и три автомобиля. Своего жилья нет, снимает квартиру в Киеве. Работает заместителем ассоциации ветеранов футбола Киева. Помогает организовывать товарищеские матчи ветеранов.

Дочь Елена была чемпионкой Великобритании по теннису. Умерла в 2014 году от рака печени

Левый полузащитник Василий Рац женился на дочери экс-тренера "Карпат" Иштвана Секеч. Еще во времена СССР ездил на три месяца в командировку в "Эспаньол". В декабре 1990 долджен был переезжать в "Ференцварош". Накануне нового года вышел на улицу с мокрой головой. Той же ночью Василия разбил инсульт. Играть в футбол больше не мог.
Занялся бизнесом, основал фирму "Рац и сыновья". Пробовал тренировать, но успехов не было.

Павел Яковенко был едва ли не единственным из последователей Лобановского, кто не получил шанс тренировать "Динамо". В футбол фактически закончил играть в 1988 году после тяжелой травмы. Тренировал российские клубы - "Уралан", "Кубань". Прославился огромными нагрузками в тренировочном процессе, которые были значительно больше тех, которые давал Лобановский.
Тренировал юношей "Динамо". С той команды стали футболистами Алиев и Милевский. С молодежной сборной поехал на чемпионат Европы-2011, но провалился.
Сыновей Александра и Юрия отправил в Европу. Старший был звездой "Андерлехта", поиграл за "Фиорентину" и киевское "Динамо".

Меньший играет в чемпионате Дании.

Полузащитник Александр Заваров в 1988 уехал в Италию в "Ювентус". За два года перебрался во Францию ​​в Нанси. Затем тренировал "Сен-Дизье" и швейцарский "Виль". Был помощником Блохина в сборной. После перехода Олега в "Динамо" провел вместе с Балем два матча во главе сборной Украины, но провалился.
Сын Валерий играл в футбол, но талантов отца не унаследовал. Другой сын занимается бизнесом. В 2015 году ему вручили повестку в армию, однако служить Александр Анатольевич не пошел.

Форвард Игорь Беланов в 1989 году уехал играть за "Боруссию" из Менхенгладбаха. За 26 проведенных матчей забил лишь 5 мячей. Был признан худшим трансфером бундеслиги. Попал в большой скандал, когда жена с друзьями была поймана на воровстве в магазине одежды. Вскоре расстался с ней. В 1995 вернулся в Украину. Поиграл немного за "Черноморец" и "Мариуполь". В 2003 с бывшим партнером Геннадием Перепаденко купил швейцарский "Виль" за 1,3 миллиона евро, назначил тренером Заварова, но вскоре поссорился с советом директоров и ушел. Работал начальником отдела физкультуры и спорта Одесского городского совета, откуда ушел в 2013 году. Является членом совета стратегического развития федерации футбола Украины. Имеет дочь и двух сыновей.

Попал в большой скандал, когда жена с друзьями была поймана на воровстве в магазине одежды

Нападающий Олег Блохин в начале 1988 перебрался в Австрию, где защищал цвета заштатного "Форвертса". Затем доигрывал на Кипре. Был главным тренером пирейского "Олимпиакоса", сборной Украины, киевского "Динамо" и ФК "Москва". Кроме сборной, с которой вышел в четвертьфинал Кубка мира-2006, особых успехов не достиг. Развелся со звездной супругой Ириной Дерюгиной.
В конце девяностых пошел в политику. Прошел в Верховную Раду от партии "Громада" скандального Павла Лазаренко. В следующую каденцию избрался от коммунистической партии. Впоследствии перешел в ряды СДПУ (о) Суркиса и Медведчука.
Женился. Жена Анжела родила двух дочерей - Анну (19 лет) и Екатерину (18).

Вадим Евтушенко в конце восьмидесятых уехал доигрывать в шведский АИК, но стал там любимцем публики. Играл в Швеции до 1995 года, потом тренировал местные клубы. Вернусь в Украину, был тренером "Звезды", "Ворсклы", черкасского "Днепра". Работал обозревателем каналов "Футбол-1" и "Футбол-2".
Два сына остались в Швеции. Пробовали себя в футболе, но впоследствии занялись бизнесом. Вадим Евтушенко сейчас является помощником главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.

Тренер Валерий Лобановский возглавлял сборную СССР к Кубку мира 1990. После провала поехал работать в Кувейт и Эмираты. Сухой и жаркий климат подорвал здоровье Валерия Васильевича. Он набрал лишний вес, начались проблемы с сердцем.
В 1996 вернулся в Украину и вскоре возглавил киевское "Динамо". При нем команда пережила свой последний большой успех - выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Возглавлял сборную Украины, но провалился в отборе к Кубку мира-2002.
Умер 13 мая 2002 в Запорожье после того, как по дороге из стадиона пережил инсульт.

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После 1986 года киевское "Динамо" ни разу не играло в финале еврокубков.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
02
мая

Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов

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