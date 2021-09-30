Итальянский тренер попытался нокаутировать арбитра во время матча

Джованни Алоизи после матча подал в отставку. Фото: скриншот

В матче седьмого по силе дивизиона чемпионата Италии произошел скандал, который стал известен на весь мир.

Во время матча "Ольеджо-Кастелло" - "Карпиньяно" главный тренер гостей Джованни Алоизия ударил в лицо главного арбитра встречи Андреа Фелиса. Такой была реакция специалиста на свое удаление за неспортивное поведение, сообщает "Футбол 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" не проиграл "Интеру"

Рефери после этого прогнозируемо остановил встречу. Алоизия впоследствии одумался и попросил прощения у арбитра. Кроме того, главный тренер "Карпиньяно" подал в отставку. Очевидно, он долго будет без работы, ведь за такие действия будет надолго дисквалифицирован.

Лидером Серии А есть "Наполи". На втором месте расположился "Милан". Замыкает тройку лидеров "Интер". Следующий тур команды проведут с 1 по 3 октября.