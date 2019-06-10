Итальянский клуб готов заплатить 10 миллионов евро за лидера "Шахтера"

Марлос может перебраться в след за Фонсека в Италию только в другой клуб.

Итальянский "Удинезе" рассчитывает в летнее трансферное окно как следует усилить линию полузащиты.

В сферу интересов "черно-белых" попал 31-летний правый вингер "Шахтера" Марлос. По информации издания "Messaggero Veneto", "Удинезе" всерьез нацелен на бразильца с украинским паспортом, а трансфер оценивается итальянской стороной в 10 млн евро.

Ранее сообщалось о желании "Удинезе" подписать другой правого вингера "горняков" Маркиньоса Сиприано. Также "черно-белые" согласовали переход бразильского защитника Родриго Бекао, который прошлый сезон отыграл в московском ЦСКА.

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В сезоне-2018/19 "Удинезе" финишировал на 12-м месте в Серии А.