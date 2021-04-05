Итальянские гранды охотятся за грузинским талантом

Хвича Кварацхелия интересен "Баварии". Фото: "Чемпионат"

Итальянские клубы ведут борьбу за полузащитника сборной Грузии и "Рубина" Хвичу Кварацхелию, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "Милан" в этой гонке опережает туринский "Ювентус". Сообщается, что миланский клуб постоянно контактирует с агентом 20-летнего грузинского футболиста. "Ювентус" пока находится на втором плане. Отмечается, что за ситуацией с Кварацхелией также наблюдают "Наполи" и дортмундская "Боруссия".

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Кварацхелия перешёл в казанский "Рубин" из "Рустави" в 2019 году. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Кварацхелия вызывается в национальную команду Грузии.