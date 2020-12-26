Итальянская пресса назвала худшего игрока в составе "Аталанты"

Миранчук был худшим на поле. Фото "Аталанта"

Итальянские издания нашли виновного в ничьей "Аталанты" против "Болоньи". Бергамаски вели – 2:0, но в итоге сыграли вничью – 2:2. По мнению журналистов это российский легионер Алексей Миранчук, который вышел вместо Иличича во втором тайме и стал худшим игроком матча.

"Джан Пьеро Гасперини был прав, — пишет один из авторов Calciomercato. — Теперь мы понимаем, почему Алексей Миранчук выходит лишь в концовке. Он попросту не готов моментально встроиться в философию игры тренера. У российского футболиста был целый тайм, чтобы доказать свою состоятельность. Но ничего не вышло. "Аталанта" упустила победу, ведя в счёте 2:0. Конечно, не стоит винить одного Миранчука, но складывается ощущение, что праймового Миранчука мы увидим лишь к лету следующего года".

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался об игре российского футболиста: "Алексей — очень важный игрок для "Аталанты". Ввиду некоторых причин он не мог играть больше, но в этот раз я решил выпустить его на целый тайм. Это был хороший шанс для Миранчука, но, к сожалению, он выдал не самый удачный матч".

Обозреватель gazetta.it не заметил футболиста на поле: "Миранчук провёл на поле целый тайм, но ничем не запомнился. Такое ощущение, будто его не было на поле".

"Тот самый случай, когда замены испортили игру, — пишут в Corriere dello Sport. — Миранчук, вышедший на второй тайм вместо Иличича, разочаровал. От русского игрока ждали большего после блестящего дебюта. Видимо, адаптация затягивается".

Журналисты La Gazzetta dello Sport лаконично описали выступление Миранчука: "Призрак на поле".

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От большинства изданий Миранчук получил самую низкую оценку среди всех участников матча — 5.