Итальянская полиция проводит обыск в российского биатлониста Логинова. Он сидит у трусах

Логинов уже имеет золотую и бронзовую награды чемпионата мира

Комментатор российского "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция на чемпионате мира по биатлону устроила обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова. Вместе с ним с ним проживает еще один биатлонист Евгений Гараничев.

"В 6 утра спали, проснулись с Евгением Гараничевым от того, что вломились в дверь – они сами открыли. Сразу забрали наше оружие – видимо, как у очень опасных преступников.

Просили нас сидеть на месте – естественно, в одних трусах. Их интересовали только мои вещи". Сообщает "Трибуна"

Обыски также идут в номере личного тренера Логинова Александра Касперовича.

Также Губерниев в телеграм-канале сообщил, что полицейские обыскали машину Логинова.

Россиянин Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве. Спустя два дня он стал бронзовым призером в гонке преследования.

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Несколько лет тому назад Логинова поймали на употреблении допинга – он сознался, что принимал эритропоэтин. Российский спортсмен отбыл два года дисквалификации.