Италия в дополнительное время обыграла Австрию

Марко Арнаутович мог стать героем встречи. Фото: Reuters

Сборная Италии победила сборную Австрии во втором четвертьфинальном поединке Евро 2020 - 2: 1. Голы на 94-ой и 105-ой минутах забили Федерико Кьеза и Маттео Пессина – у итальянцев и Саша Калайджич на 114-ой - в Австрии.

Австрия доказала неслучайность своей победы над Украиной. Отличная физическая форма позволяла австрийцам на равных бороться с Италией на протяжении всего матча. Особенно преимущество австрийцев стала проявляться в середине второго тайма, когда лишь небольшой офсайд спас Италию от пропущенного гола от Марко Арнаутовича.

Австрийцы сдерживали Италию в первом тайме, а во втором в австрийцев закончился бензин. Это вовремя понял Роберто Манчини, который сделал серию замен. Именно Кьеза, который вышел перед окончанием второго тайма сделал разницу. Он удачно принял, обработал и лихо пробил в дальний угол.

Франко Фоду подвела короткая скамейка запасных. Он поздно начал делать замены, а уставшие игроки Австрии не успевали за своими оппонентами. Италии удалось забить лишь тогда, когда соперник устал и у него не хватало сил отрабатывать в обороне.

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В четвертьфинале сборная Италии сыграет с победителем пары - Бельгия - Португалия. Эта игра может стать одной из самых зрелищных на этом Евро. Сборная Италии только раз выиграла чемпионат Европы - дома в 1968 году.