Испанский специалист возглавит "Динамо"

Рауль Рианчо может стать новым главным тренером "Динамо".
Украинские СМИ продолжают активно обсуждать возможную отставку наставника "Динамо" Александра Хацкевича.
По версии издания "Главред", белорус по окончанию сезона все-таки покинет киевский клуб, а его место займет испанский специалист Рауль Рианчо. Именно по этой причине испанец посетил Киев, где и находится на данный момент.
О назначении Рианчо будет объявлено 31 мая.
"Назначение Рауля Рианчо - это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком со многими игроками "Динамо" и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб", - сказал изданию источник в клубе.
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Напомним, что Рианчо в Украине работал в "Динамо" помощником Сергея Реброва, а также был помощником Андрея Шевченко в сборной Украины, после чего перебрался в Россию, где около года работал в структуре "Спартака", а также некоторое время был и.о. . главного тренера московского клуба.
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