Испанский клуб хочет подписать форварда "Динамо"

Испанский "Овьедо" заинтересован в услугах форварда "Динамо" 28-летнего Франа Соля.

Бывшая команда Андрея Лунина хочет усилить свое нападение опытным форвардом для борьбы за путевку в Ла Лигу в следующем сезоне, сообщает Marca

Источник отмечает, что кандидатура динамовца лишь одна из многих, которые испанский клуб рассматривает для усиления своей линии атаки.

Соль уже выступал за "Овьедо" в 2013 году на правах аренды. Сам футболист склонен к тому, чтобы вернуться в Испанию.

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Фран Соль перебрался в "Динамо" в начале 2019 года, однако не имеет стабильного места в составе команды из-за травм и проигранной конкуренции.