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пятница, 11 сентября 2020 08:56

"Болонья" отказались от Супряги

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&quot;Болонья&quot; отказались от Супряги
Владислав Супряга останется в "Динамо". Фото: ФК "Днепр-1"

Итальянская "Болонья" отказались от попыток подписать форварда "Динамо" 20-летнего Владислава Супряги.

Стороны не смогли прийти к консенсусу во время переговоров, сообщает l Resto del Carlino.

"Болонья" уже нашла альтернативный вариант усиления собственной линии нападения. Сделать это "красно-синие" планируют за счет приглашения сербского форварда "Фиорентины" Душана Влахович.

В клубе считают, что боссы "Фиорентины" отпустят Влахович, поскольку основная ставка в рядах "фиалок" все равно будет делаться на арендованного у "Вулверхэмптона" Патрика Кутроне.

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По сообщению итальянских СМИ "Болонья" активно интересовалась Владиславом упряжи. Но сумма в 15 млн евро, которую выставило "Динамо", оказалась непосильной для представителя Серии А.

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