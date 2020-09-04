Испания вывела Украину на чистое первое место в группе Лиги Наций

Соперники сборной Украины по Лиге Нации Германия поделили очки в очном матче.

В рамках группы 4 дивизиона А Лиги Наций в Штутгарте команды сыграли вничью - 1:1.

В начале второго тайма новоиспеченный форвард "Челси" Тимо Вернер открыл счет в матче.

Спастись испанцы смогли только на пятой добавленной минуте усилиями Хосе Луиса Гайя.

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После первого тура зибрнои Украины возглавляет турнирную таблицу. 6 сентября Германия встретится со Швейцарией, а Испания в тот же день примет Украину.