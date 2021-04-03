"Интер" вынужден продать Лукаку

Ромелу Лукаку уже играл в "Челси".Фото: Reuters

Миланский "Интер" будет вынужден расстаться с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку, если поступит соответствующее предложение в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, миланский клуб хочет сохранить 27-летнего форварда в составе, однако непростая финансовая ситуация вынуждает клуб расстаться с несколькими игроками, в число которых попал Лукаку. Сообщается, что "Интер" оценил Лукаку в € 120 млн.

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Бельгийский нападающий выступает за "Интер" с 2019 года, он перешёл из "Манчестер Юнайтед" за € 80 млн. Контракт Лукаку с миланским клубом истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне футболист забил 25 мячей и отдал семь голевых передач в 34 матчах.