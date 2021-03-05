"Интер" укрепил лидерство в чемпионате Италии

Алексис Санчес записал на свой счет дубль. Фото: REUTERS / Jennifer Lorenzini

В 25-м туре чемпионата Италии "Интер" в гостях победил "Парму" - 2:1.

1-я половина игры прошла без забитых голов. Ни одна из команд не форсировала события на поле.

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После перерыва чилийский нападающий гостей Алексис Сачнчес оформил дубль за 8 мин. Дважды ему ассистировал Ромелу Лукаку.

"Парма" смогла вернуться в игру, когда в середине тайма отквитала 1 гол, но на большее хозяев не хватило.

Победа позволила "Интеру" оторваться на 6 очков от "Милана" в чемпионской гонке. Команда Стефано Пиоли не смогла дома победить "Удинезе" 1: 1. 8 березня "Интер" будет принимать "Аталанту". Начало матча в 21:45.