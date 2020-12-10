"Интер" проклят. За "Шахтер" сыграла даже голова Лукаку – обзор украинских СМИ

Тайсону не очень удавались скоростные прорывы. Фото Рейтер

Украинская пресса поет дифирамбы "Шахтеру" за выездную ничью против "Интера" и выход в Лигу Европы.

Первой начала "Трибуна".

Скажи вы кому на старте группового этапа, что "Шахтер" ни разу не проиграет за 4 матча с "Реалом" и "Интером" – ваш собеседник, скорее всего, покрутил бы пальцем у виска. Узнай он после этого от вас, что при этом донецкий клуб не смог выйти из группы, потому что две оставшихся игры проиграл с общим счетом 0:10 – покручиванием не обошлось бы, вызов санитаров выглядел бы неиллюзорным продолжением диалога.

"Шахтер" стал участником одной из самых безумных по интриге групп за всю историю Лиги чемпионов. Достаточно сказать, что перед последним туром все 4 команды сохраняли реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а единственным участником квартета, кто точно сыграл бы весной в еврокубках была "Боруссия". Все очень напоминало группу, в которой когда-то оказалось "Динамо" еще в первое пришествие Алексея Михайличенко, в сезоне 2003-04 годов.

Тогда киевляне финишировали на 4-м месте в группе с "Арсеналом", "Интером" и "Локомотивом", но набрали при этом 7 очков, обыграв по ходу дела "Арсенал" и "Локомотив", а также трижды пропуская решающие мячи в концовках выездных матчей. Более того, как и сейчас "Шахтер", "Динамо" тогда все равно могло выйти в плей-офф, если бы забило в самой концовке последнего тура "Интеру", но сыграло вничью – и, как и "Интер", не вышло из группы.

Ради таких рубок и стоило бы сохранять нынешний формат Лиги чемпионов

Это тот случай, когда история повторяется дважды – и в этом нет никакого фарса. Ради таких рубок и стоило бы сохранять нынешний формат Лиги чемпионов, не будь нынешнее руководство УЕФА так одержимо гигантоманией, замешанной на страхе перед грозно ползущей, как Ахиллес за черепахой, Евролигой. Впрочем, это тема для другого большого разговора, а пока стоит просто поблагодарить "Шахтер" за такие 6 туров. Да, даже включительно с играми против "Боруссии", они дополнительно подчеркивали нереальность всего происходящего – вполне в духе 2020 года.

Конечно, Конте мог рассчитывать на победу даже в этом формате, когда почти вся острота шла после массированных навесов или прострелов на Лукаку с Мартинесом. А если бы выпустил Эриксена раньше, а не на 85-й минуте, то мог бы получить больше выгоды из пространства, которое "горняки" оставляли, пытаясь атаковать. Но вышло как вышло – и у "Интера" теперь будет возможность сосредоточиться на том, чтобы сбросить "Ювентус" с его гребаного насеста, а у "Шахтера" – возможность создать еще пару захватывающих эпизодов в его сезоне".

"Футбум" цитирует экс-форварда горняков Алексея Белика:

"В этом групповом этапе все получилось шиворот-навыворот. Если говорить честно, то мы до старта групповой стадии говорили, что "Шахтер" будет бороться за Лигу Европы. И все время говорили о нашем прямом конкуренте – "Боруссии". А тут получилось, что "Шахтер" вышел в Лигу Европы за счет того, что дважды обыграл "Реал" и дважды сыграл вничью с "Интером". Это большой успех. Но в такие моменты понимаешь, что где-то чуть-чуть не хватило, чтобы выйти дальше в Лигу Чемпионов. Поздравляю всех игроков, тренерский штаб и болельщиков с заслуженным третьим местом", - отметил Алексей Белик.

"Футбол-24" обращает внимание на тактическое построение горняков в этом матче.

"Шахтер" встречался с "Интером" в третий раз за полгода: сначала позорный разгром, потом ничья-отскок, а теперь заслуженное разделение очков с вице-чемпионом Италии. Антонио Конте играл одинаково, а вот Луиш Каштру делал выводы и каждый раз предлагал что-то новое. "Они сыграли против нас совсем по-другому", - сказал после игры Антонио Конте, объясняя, почему не удалось повторить августовское избиения.

В этот вечер Каштру пошел дальше. Не просто отказ от прессинга и низкий блок, но и новая структура в защите. "Шахтер" сыграл по схеме 5-3-2 с целью насытить центр поля и максимально отрезать от команды пару форвардов. "Мы хотели, чтобы Коваленко, Марлос и Майкон перекрывали варианты передач на Лукаку и Мартинеса", - пояснил Каштру.

Что-то новое перед решающим матчем Лиги чемпионов - почти как у Гвардиолы. Только лучше. Португальский специалист четко донес идею футболистам, поэтому все сработало. Так, Лукаку с игры не выключили, однако удалось сделать так, чтобы он получал мяч в неудобных позициях. "Интер" создавал остроту с флангов - через центр проходить не удавалось.

Украинская команда читала, что планируют делать "нерадзурри", и оперативно реагировала на изменения вектора атаки или передачи в опасные зоны. Хозяева принимали мяч с соперником "на ноге", а когда все же получали время и пространство, то не могли предложить ничего интереснее пас на фланг или неточный удар издалека".

В этот вечер Каштру пошел дальше. Не просто отказ от прессинга и низкий блок, но и новая структура в защите

"Спортарена" наслаждается моментом:

Месть сладка. Этим летом "Шахтер" потерпел одно из самых болезненных поражений в европейских турнирах в истории, пропустив в полуфинале Лиги Европы от миланского Интера пять мячей.

Уже осенью украинский клуб в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов на НСК Олимпийский продемонстрировал проведенную работу над ошибками. Команда Луиша Каштру большей частью играла от глухой обороны и, несмотря на шквальный натиск атаки нерадзурри, сумела не пропустить.

Если человечество мечтает поскорее забыть о столь нестабильном и во многих аспектах незадавшемся 2020 годе, то в его авангарде точно окажутся парни Антонио Конте. Ведь в третьей международной встрече "Шахтера" и "Интера" за последние четыре месяца игра чемпиона Украины эволюционировала, а горняки сумели не просто остановить одну из самых результативных атак европейского футбола, но и научились, как противостоять столь агрессивному и до сих пор неудобному коллективу Конте.

Существует версия, что "Интер", несмотря на большие финансовые возможности, наличие звездного состава и одного из лучших тренеров европейского футбола, проклят. Миланский клуб из сезона в сезон не может пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов: в 2018-м команду остановил немотивированный голландский ПСВ, в 2019-м – полурезервный состав "Барселоны" с восходящей звездой Фати, а теперь на пути парней Конте оказался "Шахтер".

Возможно, доля правды в этом есть, ведь итальянцы были близки к выполнению задачи, но мяч никак не влетал в ворота Горняков. За "Шахтер" даже сыграл Лукаку, оказавшийся на пути мяча в створ в ситуации с одним из голевых моментов Санчеса.

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"Шахтер" будет сеянным во время жеребьевки Лиги Европы.