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пятница, 19 ноября 2021 09:03

"Интер" потерял своего звездного форварда на матч против "Шахтера"

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&quot;Интер&quot; потерял своего звездного форварда на матч против &quot;Шахтера&quot;
Алексис Санчес - один из лидеров сборной Чили. Фото: REUTERS / Jennifer Lorenzini

Форвард сборной Чили и миланского "Интера" 32-летний Алексис Санчес пропустит матч Лиги чемпионов против "Шахтера".

Санчес получил мышечную травму в матче сборной Чили и выбыл на две недели, сообщает Sky Sport Italia.

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Ранее "Интер" потерял защитника Стефана Де Врея, травмировавшего бедро в матче за сборную Нидерландов против Черногории. Продолжают восстановление защитник Алессандро Бастони и нападающий Эдин Джеко.

В текущем сезоне Санчес провел десять матчей за "Интер" и забил два гола. Нападающий известен своими выступлениями за "Барселону", "Арсенал", "МЮ". В Италии играет с 2020 года.

Матч "Интер" – "Шахтер" состоится 24 ноября. Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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