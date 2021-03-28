"Интер" хочет забрать одноклубника Малиновского

Луис Муриэль выходит в стартовом составе по очереди с Дуваном Сапатой. Фото: Reuters

Колумбийский нападающий Луис Муриэль может перейти из "Аталанты" в "Интер".

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио и генеральный директор Беппе Маротта считают колумбийского форварда приоритетной целью на трансферном рынке. Также футболист привлекает главного тренера команды Антонио Конте. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, подписать Муриэля можно будет за € 25-30 млн. Контракт игрока с "Аталантой" рассчитан до лета 2023 года. Футболист выступает за клуб из Бергамо с 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ювентус" хочет переманить тренера Малиновского и Коваленко

В нынешнем сезоне 29-летний Муриэль забил 16 голов за 26 игр в Серии А. Он также забил "Реалу" в Лиге чемпионов. Ранее нападающий выступал за "Фиорентину", "Севилью", "Сампдорию", "Лечче", "Гранаду", "Удинезе" и "Депортиво Кали".