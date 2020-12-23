"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект

Благотворительный фонд SG Charity при поддержке футболиста Александра Зинченко начал проект для детей с особенностями развития. Его цель - создать инклюзивные условия для детских занятий футболом в Киеве и популяризировать инклюзивные коллективные виды спорта в Украине.

В течение 9 месяцев 60 детей будут посещать еженедельные тренировки по футболу на НСК "Олимпийский". Тренировки проводят высококвалифицированные тренеры-педагоги по коррекции поведения детей с особенностями в развитии.

Участниками проекту дети с инвалидностью: нарушение слуха, зрения, синдромом Дауна, задержкой психологического развития, аутистического спектра, ДЦП и т.п. - не имеют физических противопоказаний для занятий спортом.

Тренировка направленные на физическое развитие детей, усвоение навыков игры в футбол и развитие навыков командной игры.

В рамках проекта будет проведен 1-й в Украине инклюзивный чемпионат по футболу для детей.

В случае введения карантинных мер по противодействию распространения Covid-19, тренировки будут проходить в онлайн-формате. Видео-тренировки созданы с учетом возможностей проведения занятий в домашнем пространстве и с ограниченным количеством спортивного снаряжения.

Реализация проекта стала возможной при поддержке украинского футболиста Александра Зинченко, полузащитника и левого защитника английского "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины, который выступил меценатом и соучредителем "Инклюзивный футбол для детей".

Партнером проекту выступила компания Puma, которая обеспечила детские группы спортивным снаряжением и формой.

Команда Благотворительного фонда SG Charity уже не 1-й год занимается развитием инклюзии в Украине: проекты для детей с аутизмом "Мир внутри", проект по поддержке пожилых людей "Добрые блюда" и т.д.

Организаторы уверены, что именно благодаря таким проектам Украина имеет все возможности для того, чтобы создать инклюзивные условия для каждого члена общества.