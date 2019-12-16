Инцидент с Зозулей: МИД Украины поддержало футболиста

МИД Украины поддерживает Романа Зозулю в конфликте с болельщиками. Фото: upload.wikimedia.org

Власть Испании и руководителей Королевской испанской футбольной федерации Министерство иностранных дел Украины призывает как следует отреагировать в случай с украинским футболистом Романом Зозулей.

Украинское МИД осуждает проявления нетерпимости и словесные нападения на адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете", заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды", - отметила Зеленко.

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Украинское ведомство поддерживает Зозулю и надеется, что футбол как универсальный язык для фанатов всего мира будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания.

"Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем", - акцентировала пресс-секретарь МИД.

Матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" приостановили после первого тайма и впоследствии отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули. Фанаты хозяев в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца различные оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист".