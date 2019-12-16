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Фанаты сорвали матч второй лиги Испании, оскорбляя украинского форварда Зозулю

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Фанаты сорвали матч второй лиги Испании, оскорбляя украинского форварда Зозулю
Фанаты оскорбляли Романа Зозулю. Фото: Футбол

Матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" приостановили после первого тайма и впоследствии отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Фанаты хозяев в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца различные оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист", сообщает ABC.

Из-за этого "Альбасете" отказался выходить на второй тайм встречи.

В перерыве по стадиону сообщили, что в случае прекращения оскорблений в адрес нападающего, матч возобновят. Однако болельщики не перестали оскорблять Зозулю и в "Альбасете" приняли решение не возвращаться на поле. После первого тайма счет в матче 0:0.

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В зимнее трансферное окно сезона 2016/2017 Зозуля должен был перейти в "Райо Вальекано" из "Бетиса" на правах аренды до конца сезона. Однако игрок был вынужден вернуться в севильский клуб, поскольку фанаты "Райо" обвинили его в нацизме и заблокировали его переход. Основанием для таких обвинений стало то, что Зозуля активно поддерживал украинскую армию.

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