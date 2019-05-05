Игроки сборной Украины добавили в цене

Цена на Шапаренко выросла на миллион

Немецкий портал transfermarkt.de обновил цену на некоторых футболистов сборной Украины. Об этом пишет Команда-1

В стоимости прибавили сразу пятеро игроков, которых Андрей Шевченко приглашал на последний сбор национальной команды.

По сравнению с предыдущей оценкой, на миллион евро выросла цена Николая Шапаренко и Виталия Миколенко. Теперь парочка из киевского Динамо стоит 2 и 3,5 млн евро соответственно. Их партнер по команде Артем Шабанов набросил на свой ценник 300 тыс (1,5 млн евро), а представитель Шахтера Николай Матвиенко — 500 тыс (3 млн евро).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ференцварош потерял Ивана Петряка

Ближайшие матчи отбора к Евро-2020 сборная Украины проведет в июне. Соперниками будут сборные Сербии и Люксембурга.