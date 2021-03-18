"Игроки "Шахтера" устали от Каштру" - эксперт

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Игроки "Шахтера" устали от наставника команды Луиша Каштру и не испытывают энергетики тренера.

Футбольный эксперт и менеджер Вячеслав Заховайло сомневается в проходе "горняками" "Ромы" в матче 1/8 Лиги Европы.

"Шахтер" разочаровал в первой игре. "Горняки" по-пляжному на "расслабоне" вышли на поле. Не наблюдалось ни одной идеи в командных действиях. Игра прошла по сценарию Паулу Фонсеки, а свой они так и не предъявили. Не было агрессии, достойного сопротивления. Как следствие, были пропущены легкие голы. В то же время "Шахтер" ничего особенного не создал впереди.

"Горняки" захотят реабилитироваться дома. Подозреваю, что в команде будет уже был серьезный разговор.

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Надеюсь, что "Шахтер" будет стремиться отыграться. Отквитать 3 гола будет сложно. Хотя "Рома" не демонстрирует топ-уровень. Даже "Вильярреал" - более серьезный соперник. Не могу назвать итальянцев тренерской командой, в игре нет никакой изюминки. На мой вкус, "Рома" кисловата, Фонсека не впечатляет.

То же самое могу сказать и о Каштру. Создается впечатление, что игроки уже просто устали от Луиша. Специалисты могут чувствовать эту энергетику даже через телевизор. Хочу ошибаться.

Прогнозирую, что "Шахтер" обыгрывает "Рому" дома, но не пройдет дальше", - приводит слова Заховайло "Рейтинг букмекеров".

Матч "Шахтер" - "Рома" запланирован на 18 марта. Начало игры в 19:55. В Риме хозяева разгромили "горняков" - 3:0.