Экс-тренер "Шахтера" не хочет тренировать "Спартак"

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший тренер донецкого "Шахтера" 48-летний Паулу Фонсека отказался от возможности возглавить "Спартак".

Португальский наставник не хочет работать в России, сообщает Tuttomercatoweb.

Российский клуб ищет замен немецком тренеру Доминико Тедеско, который летом покинет команду.

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Действующее соглашение Фонсеки с "Ромой" завершается летом 2021 года. Контракт португальского наставника будет автоматически продлен, если "волки" смогут выйти в ЛЧ.

В "Роме" уже подыскали замену тренеру. Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри являются главными претендентами на работу с римлянами.

Главный претендентом на Фонсеку называют португальскую "Бенфику".

В сезонах 2016/19 Паулу Фонсека возглавлял "Шахтер". За это время команда выиграла 3 чемпионских титула. С лета 2019-го Фонсека возглавляет "Рому".

В текущем сезоне "Спартак" занимает 2-е место в чемпионате России. Москвичи отстают на 7 очков от "Зенита".