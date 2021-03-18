Экс-тренер "Шахтера" не хочет тренировать "Спартак"

Бывший тренер донецкого "Шахтера" 48-летний Паулу Фонсека отказался от возможности возглавить "Спартак".
Португальский наставник не хочет работать в России, сообщает Tuttomercatoweb.
Российский клуб ищет замен немецком тренеру Доминико Тедеско, который летом покинет команду.
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Действующее соглашение Фонсеки с "Ромой" завершается летом 2021 года. Контракт португальского наставника будет автоматически продлен, если "волки" смогут выйти в ЛЧ.
В "Роме" уже подыскали замену тренеру. Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри являются главными претендентами на работу с римлянами.
Главный претендентом на Фонсеку называют португальскую "Бенфику".
В сезонах 2016/19 Паулу Фонсека возглавлял "Шахтер". За это время команда выиграла 3 чемпионских титула. С лета 2019-го Фонсека возглавляет "Рому".
В текущем сезоне "Спартак" занимает 2-е место в чемпионате России. Москвичи отстают на 7 очков от "Зенита".
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