Игрока "Шахтера" дисквалифицировали на 3 игры

Алан Патрик пропустит матчи против "Карпат" и "Динамо" в УПЛ. Фото: ФК "Шахтер"

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определил наказание для футболиста "Шахтера" Алана Патрика. Игрок "горняков" был удален в матче против "Александрии" 27 октября информирует "24 канал"

На 76 минуте игры против "Александрии" Алан Патрик отмахнулся от Евгения Банады за что главный арбитр матча сразу удалил бразильца. За неспортивное поведение Патрік пропустит 3 матча.

Таким образом, Алан Патрик пропустит матч 14 тура чемпионата Украины против киевского "Динамо". Игра состоится 10 ноября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

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Следующий поединок в рамках чемпионата Украины "Шахтер" проведет в субботу, 2 ноября. Во Львове дончане встретятся с "Карпатами".