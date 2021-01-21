Игрок "Зари" забил гол в стиле Месси

Дмитрий Хомченовский является одним из лидеров "Зари". Фото: ФК "Заря"

Во время подготовки ко второй части сезона в Турции "Заря" сыграла вничью с третьей командой Сербии "Воеводиной" - 2:2.

Украинский клуб забил первым. И удивительно красиво. В центре поля мяч отскочил на Дмитрия Хомченовского. Полузащитник "Зари" мгновенно пошел на ворота соперников, одним пасом себе на ход нейтрализовал нескольких оппонентов уже в штрафной сербов и мощно пробил под перекладину в ближнюю девятку. Такому голу мог бы позавидовать даже Лионель Месси.

"Воеводина" смогла не только отыграться, но и выйти вперед. Егор Назарин спас луганчан от поражения во втором тайме.

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Во время зимних сборов "Заря" проиграла польскому "кисть" - 1: 2, сыграла с представителем этого же чемпионата "Ракув" - 2: 2