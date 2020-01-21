Игрок "Тоттенхэма" устроил разборки с Моуринью

Дэнни Роуз недоволен тем, что пропустил матч "Тоттенхэма", Фото: Reuters

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуз вступил в перепалку с наставником команды Жозе Моуринью на воскресной тренировке команды.

29-летний защитник сборной Англии выразил свои претензии коучу по поводу непопадания в заявку на матч 23-го тура против "Уотфорда".

Португалец решил поберечь своего игрока из-за травмы спины, которую тот получил накануне. Роуз заявил, что готов был выйти на поле. Некоторые одноклубники были очень недовольны "разговором на повышенных тонах" Дэнни с главным тренером, пишет "Футбол 24"

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В текущем сезоне Дэнни Роуз сыграл за "Тоттенхэм" 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.