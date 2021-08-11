Игрок сборной Украины сменил клуб и чемппионат

 
Ексклюзивы
1/5
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 693
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1260
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2781
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2340
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 567
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6831
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2682
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 549
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
"Бенфика" переименовала Twitter в честь Яремчука
"Бенфика" переименовала Twitter в честь Яремчука
Италия во второй раз стала чемпионом Европы
Италия во второй раз стала чемпионом Европы
В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"
В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"
Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 315
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 99
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2079
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1476
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1260
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
11 августа 2021
Просмотров: 9
Гості зі Сходу
– Де вони залишили гроші? Хочу трохи собі, – знайома жартує про новину щодо туристів із країн Перської затоки, які з червня по ...
среда, 11 августа 2021 15:05

Игрок сборной Украины сменил клуб и чемппионат

  Комментировать
Игрок сборной Украины сменил клуб и чемппионат
макаренко 4 года жил в Бельгии. Фото: molfehervarfc.hu

Украинский полузащитник Евгений Макаренко перебрался из Бельгии в Венгрию и подписал контракт с серебряным призером минувшего первенства "Ферхеваром".

Соглашение хавбека с венграми рассчитано на два года. Об этом сообщает Sportanalytic.com.

Последним клубом Макаренко был бельгийский "Андерлехт", а прошлый сезон он провел в аренде за "Кортрейк".

В прошлом сезоне Макаренко провел 28 матчей и забил три гола. Он с 2017 играл в Бельгии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бенфика" переименовала Twitter в честь Яремчука

За "Ферхевар" выступает украинский полузащитник Иван Петряк. В прошлом первенстве клуб был вторым после "Ференцвароша", а в нынешнем сезоне уже выбыл из еврокубков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Игрок сборной Украины сменил клуб и чемппионат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Италия во второй раз стала чемпионом Европы

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 4725
Она &quot;вышла&quot; первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов
Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов Просмотров: 4032
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3744
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
 Просмотров: 3555
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 3492
Спорт
Ударила молния. Украинский фехтовальщик рассказал, когда начал побеждать
Ударила молния. Украинский фехтовальщик рассказал, когда начал побеждать Просмотров: 108
"Динамо" нашло форварда в Бразилии
"Динамо" нашло форварда в Бразилии Просмотров: 261
"Бенфика" переименовала Twitter в честь Яремчука
"Бенфика" переименовала Twitter в честь Яремчука
 Просмотров: 378
Италия во второй раз стала чемпионом Европы
Италия во второй раз стала чемпионом Европы
 Просмотров: 180
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
3
Украина готова к полномасштабному вторжению - главнокомандующий ВСУ
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
1
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
1
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Голосов: 155
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть