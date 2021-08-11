Игрок сборной Украины сменил клуб и чемппионат

макаренко 4 года жил в Бельгии. Фото: molfehervarfc.hu

Украинский полузащитник Евгений Макаренко перебрался из Бельгии в Венгрию и подписал контракт с серебряным призером минувшего первенства "Ферхеваром".

Соглашение хавбека с венграми рассчитано на два года. Об этом сообщает Sportanalytic.com.

Последним клубом Макаренко был бельгийский "Андерлехт", а прошлый сезон он провел в аренде за "Кортрейк".

В прошлом сезоне Макаренко провел 28 матчей и забил три гола. Он с 2017 играл в Бельгии.

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За "Ферхевар" выступает украинский полузащитник Иван Петряк. В прошлом первенстве клуб был вторым после "Ференцвароша", а в нынешнем сезоне уже выбыл из еврокубков.