Игрок сборной Хорватии попал под поезд

Игрок юношеской сборной Хорватии 16-летний Лука Лучич попал под поезд.

Трагедия произошла в Германии. По данным местной полиции, Лучич пытался перейти железнодорожные пути на переезде, однако не заметил поезд, шедший с другой стороны, сообщает RadioSarajevo.

Машинист попытался остановить поезд и давал звуковые предупреждения, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать столкновения. Футболиста пытались спасти в больнице, но врачи оказались бессильны.

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Лука Лучич выступал за немецкую команду "Штутгартер Кикерс", а также был игроком юношеских сборных Хорватии.