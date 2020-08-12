"Динамо" хочет приобрести хорватского форварда

Антонио Чолак должен усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Риека"

Киевское "Динамо" хочет приобрести форварда "Риеки" 26-летний Антонио Чолак.

Хорватский нападающий уже получил предложение из Киева, сообщают Sportske Novosti.

Форвард Н "Риеки" один из лучших бомбардиров чемпионата Хорватии в прошлом сезоне. На счету форварда 20 мячей, как Марко Марича и Мойко Цакташа.

Сумма трансфера, которая может составить от 4 до 5 млн евро, должна полностью удовлетворить запросы руководства "Риеки".

Также интерес к футболисту проявляют загребское "Динамо" и ПАОК, но в настоящее время они не могут позволить себе заплатить за хорвата необходимую сумму.

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Антонио Чолак - свою футбольную карьеру начинал в Германии. Пройдя академии клубов "Фрайбурга", "Штутгартер Кикерс" и "Хоффенхайма". В сезоне 2011/12 Чолак оказался во второй команде "Карлсруэ". После этого выступал за "Нюрнберг", польский клуб "Легия" (Гданьск), "Кайзерслаутерн", "Дармштадт" и "Ингольштадт". В "Риеку" перешел в начале 2018 года. С тех пор за хорватский клуб Чолак сыграл 88 матчей (51 гол) во всех турнирах.