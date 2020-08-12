Глен Камара является воспитанником школы лондонского "Арсенала". Фото: gettyimages.com

Киевское "Динамо" интересуется игроком сборной Финляндии 24-летним Гленом Камара.

В футболисте шотландского "Рейнджерс" киевляне видят возможность усиления середины поля, сообщает 90min.

Также в услугах игрока заинтересован московское "Динамо".

Камара действует в середине поля на займу опорного полузащитника и заточен на разрушение атак соперника.

"Рейнджерс" хочет выручить более €10 млн за Камара. По информации издания, киевляне готовы заплатить такую ​​сумму за футболиста.

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В сезоне 2019/20 Глен Камара провел 39 матчей во всех турнирах за "Рейджерс", отдав лишь один ассист. Трансферная стоимость Камара €1,2 млн.