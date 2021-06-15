Игрок сборной Дании обратился к фанатам после остановки сердца в матче Евро-2020/21

Полузащитник сборной Дании и миланского "Интера" 29-летний Кристиан Эриксен прокомментировал свое состояние после остановки сердца в матче Евро-2020/21.

Датчанин потерял сознание в матче против Финляндии. Врачам удалось реанимировать звездного футболиста. Эриксен обратился к болельщикам из больничной палаты.

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"Привет всем! Спасибо за вашу поддержку и сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи. Я в порядке. Мне еще предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию",- написал футболист в Instagram.

Автор: Instagram.com/chriseriksen8

Финляндия минимально одолела Данию - 1:0. После инцидента с Эриксеном матч был прерван, но доигран через три часа. Кристиан Эриксен известен своими выступлениями за "Аякс", "Тоттенхем" и "Интер". В прошлом сезоне стал чемпионом Италии.