"Я не сдамся" - игрок сборной Дании, который пережил остановку сердца на Евро

Врачам удалось спасти жизнь футболиста. Фото: REUTERS

Полузащитник сборной Дании и миланского "Интера" 29-летний Кристиан Эриксен прокомментировал состояние своего здоровья.

В матче Евро-2020/21 Дания - Финляндия игрок потерял сознание и пережил остановку сердца.

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"Спасибо, я не сдамся. Мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло.

Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", - сказал Эриксен в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Финляндия победила Данию - 1:0. Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Врачам удалось реанимировать футболиста. Ериксен известный своими выступлениями за "Аякс," Тоттенхэм "и" Интер ". В прошлом сезоне стал чемпионом Серии А, а в АПЛ был звездой.