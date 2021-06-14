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понедельник, 14 июня 2021 10:41

"Я не сдамся" - игрок сборной Дании, который пережил остановку сердца на Евро

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&quot;Я не сдамся&quot; - игрок сборной Дании, который пережил остановку сердца на Евро
Врачам удалось спасти жизнь футболиста. Фото: REUTERS

Полузащитник сборной Дании и миланского "Интера" 29-летний Кристиан Эриксен прокомментировал состояние своего здоровья.

В матче Евро-2020/21 Дания - Финляндия игрок потерял сознание и пережил остановку сердца.

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"Спасибо, я не сдамся. Мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло.

Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", - сказал Эриксен в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Финляндия победила Данию - 1:0.

Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Врачам удалось реанимировать футболиста.

Ериксен известный своими выступлениями за "Аякс," Тоттенхэм "и" Интер ". В прошлом сезоне стал чемпионом Серии А, а в АПЛ был звездой.

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