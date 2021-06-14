"Я не сдамся" - игрок сборной Дании, который пережил остановку сердца на Евро

Полузащитник сборной Дании и миланского "Интера" 29-летний Кристиан Эриксен прокомментировал состояние своего здоровья.
В матче Евро-2020/21 Дания - Финляндия игрок потерял сознание и пережил остановку сердца.
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"Спасибо, я не сдамся. Мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло.
Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", - сказал Эриксен в комментарии La Gazzetta dello Sport.
Финляндия победила Данию - 1:0.
Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Врачам удалось реанимировать футболиста.
Ериксен известный своими выступлениями за "Аякс," Тоттенхэм "и" Интер ". В прошлом сезоне стал чемпионом Серии А, а в АПЛ был звездой.
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