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суббота, 12 июня 2021 20:09

Третий матч Евро едва не завершился трагедией

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Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Врачи долго пытались привес Эриксена в чувство. Фото:globallookpress.com

Звезда сборной Дании 29-летний Кристиан Эриксен потерял сознание и упал прямо на футбольном поле. Событие случилось в третьем по счету матче Евро. Сборная Дании принимала сборную Финляндии.

Под конец первого тайма Кристиан был у угла поля. Он сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на газон. Медики пытались оказать ему помощь. Около десяти минут делали искусственное дыхание и применяли дефибрилятор для запуска сердца.

На поле выбежала жена футболиста.

В конце концов Эриксена неспешно вынесли на носилках и отвезли в госпиталь. За последними данными игрок пришел в сознание. Какой будет судьба матча - неизвестно. На время остановки игры счет был - 0:0.

Об 20-35 УЕФА сообщил, что состояние Эриксена стабилизировалось.

Матч будет доигран в 21-30. Игра начнется из 42-минуты.

Кристиан Эриксен является игроком миланского "Интера".

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Сборная Финляндии является соперником команды Украины. Их матч в Киеве завершился вничью - 1:1. отличились Мораес и Пукки.

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