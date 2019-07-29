Игрок "Шахтера" пригрозил "Динамо" после фиаско в Суперкубке Украины

Кривцов хочет взять реванш у "Динамо" за поражение в Суперкубке в матче чемпионата Украины

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал поражение от "Динамо" в рамках Суперкубка Украины.

"За игрой нельзя сказать, что мы плохо действовали. Было много контратак, но мы часто не доводили их до удара. Бурда забил с нашей зоны. Ну и Гармаш хорошо выполнил. Нужно смотреть повтор, кто не успел. Возможно, это был Тете .

Мы расстроены. Мы должны были забирать этот трофей, но сами себе вставили палки в колеса. Большим количеством игроков выбегали вперед и этим позволяли киевлянам проводить контратаки.

У нас было намного больше моментов, но подвела реализация. В "Динамо" было не так много возможностей отличиться, но они сумели дважды забить. Через 2 недели с "Динамо" будет реванш", - сказал Кривцов в эфире "ТК Футбол 12.

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"Динамо" и "Шахтер" встретятся снова уже 10 августа в рамках третьего тура УПЛ.