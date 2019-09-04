Игрок "Реала" попался на распространении детского порно

Бывший защитник "Реала" и сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.

Об этом пишет "Трибуна"

Сообщается, что полиция Гамбурга расследует обвинения женщины, которая предоставила как минимум 15 детских порнографических фотографий, которые Метцельдер отправил ей через WhatsApp.

"Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге", – заявила представительница прокуратуры Лидди Охтеринг.

Полиция задержала Метцельдера около спортивной школы в Хеннефе, изъяла у него мобильный телефон. Во время обыска дома у Метцельдера был изъят также компьютер.

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Метцельдер играл за "Боруссию" Дортмунд, "Реал" и Шальке. В составе сборной Германии сыграл 47 поединков.