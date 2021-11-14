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воскресенье, 14 ноября 2021 15:41

Игрок лондонского "Арсенала" не будет играть против Украины

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Игрок лондонского &quot;Арсенала&quot; не будет играть против Украины
Колашинаца заменили в первом тайме. Фото: Reuters

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац получил повреждение и был заменен в матче квалификации ЧМ-2022 против сборной Финляндии.

Его опасно атаковал игрок сборрной Финляндии Райтала. После матча на ногу Колашинаца был наложен гипс. Теперь защитника ждет восстановление от травмы.

О точных сроках возвращения пока неизвестно. Против сборной Украины он точно не сыграет.

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16 ноября сборная Украины на выезде проведет матч заключительного тура квалификации Кубка мира-2022 против Боснии. Хозяева потеряли все шансы на поездку на Кубок мира в Катар.

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